La Cavese vince a Campobasso, ma non basta: aquilotti eliminati, sfuma il sogno Scudetto

La Cavese vince a Campobasso, ma il 3-2 non basta per accedere alla finalissima della Poule Scudetto. La squadra di Raffaele Di Napoli, reduce dalla sconfitta casalinga, si riscatta soltanto parzialmente: in virtù del 5-2 dell’andata è il Campobasso di Giovanni Piccirilli ad accedere all’ultimo atto della competizione. La stagione dei metelliani si chiude qui: archiviata la promozione in Serie C, il club del presidente Lamberti si ferma in semifinale.

Ai biancoblù bastano meno di due minuti di gioco prima di sbloccare il risultato. Azione di Antonelli che entra in area e calcia, una deviazione premia Felleca che deposita alle spalle di Esposito e stappa la sfida. Gli aquilotti sfiorano il raddoppio immediato con una conclusione di Zenelaj, ma rischiano di subire la rete del pareggio dei rossoblù con Romero protagonista: Lucano non si lascia sorprendere. I padroni di casa restano in zona d’attacco con un colpo di testa di Abonckelet e con una giocata di Parisi, poi all’11’ Lucano disinnesca il mancino di De Cerchio. Al quarto d’ora di gioco, su un tiro-cross di Antonelli, Di Piazza non riesce ad intervenire. Dopo una grande parata di Lucano, al 25’ il Campobasso trova l’1-1 con De Cerchio. Trascorsa la mezz’ora il giovane portiere blufoncè risponde a Romero, poi Troest respinge su Abonckelet. La Cavese ribalta la manovra e al 34’ si riporta in vantaggio con la girata di Antonelli su assist di Di Piazza. Replica dei molisani che vanno vicinissimi alla seconda marcatura, il pallone si stampa sulla traversa. Le ultime occasioni del primo tempo sono targate Serra (43’) e Tropea (45’), all’intervallo gli ospiti chiudono avanti di un gol.

La seconda frazione si apre con la Cavese ad un passo dal tris: tentativo dal limite di Felleca ed Esposito si rifugia in corner. Il numero dieci manda in tilt la difesa locale al 49’ e prova ad innescare Di Piazza, fermato. Proteste per un presunto intervento irregolare, l’arbitro fa continuare. Al 50’ altre lamentele con l’attaccante che impatta di testa ed Esposito che salva sulla linea, gli aquilotti chiedono la rete ma il direttore di gara non è dello stesso parere. Al 54’ Felleca viene steso in area, è calcio di rigore: sul punto di battuta si presenta lo specialista Urso che spiazza il portiere e sigla il 3-1. Il Campobasso cerca la reazione, Antonelli è prodigioso in chiusura su Grandis. I rossoblù però riducono le distanze al 58’ con Romero in sospetta posizione di fuorigioco. Al 63’ Parisi spaventa i compagni con una deviazione che finisce sul legno. La missione biancoblù si complica al 65’ quando Leone di Avezzano allontana dal campo Derosa per un fallo di reazione su Maldonado. Nonostante l’inferiorità numerica, sono gli uomini di Di Napoli a rendersi pericolosi con Antonelli al 70’. Stanchezza e poche energie nei minuti conclusivi, Rasi spreca la palla del pari all’86’ e Lucano risponde a Di Nardo all’89’.

La Cavese vince al triplice fischio, ma non riesce a rimontare lo svantaggio della gara di andata: è la compagine di Piccirilli ad accedere alla finalissima della Poule Scudetto.

Il tabellino

Campobasso (3-5-2): M. Esposito; Bonacchi, Di Filippo, Rasi; Parisi, Serra (67’ Lombari), Maldonado, Abonckelet (46’ Grandis), Lambiase (46’ Pontillo); Romero (67’ Sdaigui), De Cerchio (56’ Di Nardo). A disp.: Di Donato, Pacillo, La Selva, Chrysovergis. All.: Giovanni Piccirilli

Cavese (4-3-1-2): Lucano; Tropea, Troest, Magri, Derosa; Antonelli (80’ Sette), Zenelaj (94’ Megna), Lops (66’ Fraraccio); Urso; Felleca (83’ Mercurio), Di Piazza (80’ Chiarella). A disp.: P. Esposito, Cinque, Polanco, Collura, Mercurio, Megna. All.: Raffaele Di Napoli

Arbitro: Mario Leone di Avezzano

Marcatori: 2’ Felleca (Cav), 25’ De Cerchio (Cam), 34’ Antonelli (Cav), 55’ rig. Urso (Cav), 59’ Romero (Cam)

Ammoniti: Romero (Cam), Zenelaj (Cav), Urso (Cav), Magri (Cav)

Espulsi: 65’ Derosa (Cav)