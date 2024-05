La Cavese vince nel segno di Felleca, Altamura piegata e debutto ok per gli aquilotti nella Poule Scudetto

La Cavese fa il suo debutto nella Poule Scudetto e supera l’Altamura nella prima gara del triangolare. Con un gol di Felleca in avvio di partita, la squadra di Raffaele Di Napoli si impone e conquista i tre punti. Archiviato il successo interno, la formazione campana osserverà un turno di riposo: il confronto della seconda giornata sarà tra i pugliesi e il Trapani. Di Piazze e compagni invece saranno attesi al Provinciale per il terzo turno.

Pronti, via e i biancoblù sbloccano subito il risultato. Ci pensa Felleca a stappare l’incontro dopo meno di due minuti di gioco con un destro in diagonale che fulmina il portiere, complice una deviazione, e vale il vantaggio dei padroni di casa. I biancorossi rispondono con una serie di punizioni, ma Barone - che sostituisce Boffelli - si fa trovare pronto. A metà frazione prova a pungere la brigata blufoncè con una manovra sulla destra e con un traversone di Tropea allontanato dagli avversari. Al 25’ Di Piazza cerca la porta sugli sviluppi di un corner, la sfera sorvola la traversa. I pugliesi crescono con il passare dei minuti, la retroguardia di mister Di Napoli non si lascia sorprendere. Anche nel finale di primo tempo l’Altamura sfiora il pareggio con una palla inattiva, l’azione sfuma sul fondo e la Cavese chiude la frazione iniziale con il risultato di 1-0.

La ripresa si apre con una giocata personale di Felleca, la sua conclusione si spegne tra i guantoni di De Luca. Gli ospiti replicano con una botta di Addiego direttamente da piazzato, la palla finisce sull’esterno della rete. Pochi secondi dopo (48’) Cascella non trova l’impatto con la deviazione decisiva. Al 56’ trema la traversa della porta pugliese, è Di Piazza a colpirla: l’attaccante va solo ad un passo dal raddoppio. A metà secondo tempo Urso si incarica della battuta di un calcio di punizione, la barriera devia e l’undici di Giacomarro si salva dal potenziale pericolo. Al 72’ Tropea si fa anticipare e spiana la strada al tentativo di Loiodice, tre giri di lancette più tardi tocca a Molinaro spaventare il reparto arretrato biancoblù. All’80’ Foggia, servito da Addessi, a tu per tu con il portiere nell’area si fa ipnotizzare. Nel finale occasioni per Troest (84’) e per Loiodice (85’): il risultato non cambia e la Cavese batte di misura l’Altamura.