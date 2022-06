Poule scudetto serie D, la Gelbison cade in casa con il Giugliano

GELBISON-GIUGLIANO 0-1

GELBISON: D’Agostino, Onda, Uliano, Gagliardi, Conti, Chinnici, Fornito, Marchetti, D’Angelo, Ambro, Ortolini. All. Esposito.

GIUGLIANO: Baietti, Boccia, Ceparano, C. Poziello, De Rosa, Ferrari, Abonckelet, Gentile, R. Poziello, Mazzei, Scaringella. All. Ferraro.

ARBITRO: Vittorio Emanuele Teghille di Collegno.

RETI: 31' st C. Poziello.

La Gelbison non trova la vittoria nella terza giornata di Poule Scudetto contro il Giugliano. Prestazione buona da parte dei padroni di casa che hanno provato più volte ad andare prima in vantaggio e successivamente a cercare il pareggio. Sotto un caldo torrido la sfida vede un grosso equilibrio iniziale con poche emozioni in avvio. Padroni di casa ed ospiti non riescono infatti ad impensierire in maniera particolare le retroguardie avversarie per buona parte della prima frazione. A metà tempo, per l’elevata temperatura, breve time out con i due undici a rinfrescarsi. Il primo lampo della sfida arriva alla mezz'ora per i napoletani che però non sorprendono D’Agostino. Dopo due giri di lancette ci prova Ambro con palla di poco sopra la traversa. I primi quarantacinque minuti si chiudono così senza reti. La ripresa inizia sullo stesso copione. I due tecnici provano ad inserire forze fresche. Al 26′ azione della Gelbison con Faella che si propone dal versante viene murato nel suo tentativo di realizzazione. Al 31′ il Giugliano passa in vantaggio: su cross da punizione D’Agostino respinge una prima volta ma sulla respinta Poziello sigla il momentaneo 0-1. Nel finale Gelbison vicina al pareggio con un colpo di testa di Khoris che lambisce il palo. Termina però 0-1 per il Giugliano.