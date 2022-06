Poule scudetto serie D, Gelbison sfortunata a Cerignola

Ottima prestazione della Gelbison che però è sfortunata e non riesce a trovare il pareggio a Cerignola nel primo incontro della Poule scudetto della serie D. Testa subito alla prossima partita per gli uomini di mister Esposito. I tre punti vanno all’Audace Cerignola che si vede al 6’ con Strambelli che calcia di poco fuori. I pugliesi ci riprovano al minuto numero 11 con Russo servito da Giacomarro che calcia alto. Il vantaggio dei padroni di casa arriva al 22′ quando un contropiede vede Malcore pescare l’angolino giusto per il momentaneo 1-0. La Gelbison non riesce a pungere davanti se non con Faella che trova Uliano murato dalla retroguardia avversaria e al 33′. Malcore, trova l’opposizione di D’Agostino in angolo che poco dopo si ripete su un piazzato di Loiodice. La punta ci riprova al 42′ ma il portiere cilentano non si fa sorprendere. Nella ripresa ci prova subito la Gelbison che al 3′ vede una punizione di Sparacello controllata da Fares. Al quarto d’ora si apre la girandola dei cambi da ambo le parti seguita da un’opportunità per parte. Allegrini chiude su Faella al 16′ mentre al 19′ Loiodice mette al lato dei pali rossoblù. I padroni di casa cercano il raddoppio al 22′ ma la conclusione di Loiodice viene respinta da D’Agostino. Poco dopo la mezzora il tiro di Uliano viene ribattuto e la seguente conclusione di Chinnici finisce di poco a lato mentre Russo, sul fronte opposto, tira in maniera debole senza impensierire D’Agostino al 37′. Dopo due minuti doppia occasione per Faella che però non trova il varco giusto con Pipolo al 42′ a chiamare in causa Fares che respinge in angolo il tentativo del centrocampista rossoblù. Nel finale doppio giallo per La Gamba che lascia in 10 i suoi. Nel recupero Gagliardi va ad un passo dal pareggio ma termina 1-0 per il Cerignola che supera la Gelbison.