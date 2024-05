Trapani corsaro ad Altamura e Cavese avvisata, domenica il big match al "Provinciale"

Pomeriggio da spettatrice, la Cavese ha atteso il verdetto del secondo turno del triangolare, in programma allo stadio Tonino D’Angelo, tra l’Altamura e il Trapani. Archiviata la partita del “Lamberti”, con i biancoblù che hanno vinto all’esordio grazie al gol di Felleca in apertura, nel Gruppo 3 della Poule Scudetto di Serie D è andata in scena la sfida tra i biancorossi, vincitori del Girone H, e i granata, primi della classe nel Girone I.

La squadra di Torrisi ha superato la brigata di Giacomarro a domicilio, decisive le tre reti messe a segno nelle due frazioni di gioco. Kragl ha portato in vantaggio il Trapani al 35’ con un calcio di rigore procurato da Balla. Il raddoppio degli ospiti si è registrato in avvio di secondo tempo con una conclusione dell’ex Benevento dalla distanza, Fernandes ha respinto e Palermo ha finalizzato l’occasione. Nel finale tris di Marigosu, ancora dal dischetto.

Una vittoria, quella del team granata, che ha sancito l’eliminazione dell’Altamura dalla competizione. Il prossimo appuntamento sarà al “Provinciale”, domenica 19 maggio, con la Cavese che farà visita al Trapani. La formazione di Raffaele Di Napoli, attualmente seconda con 3 punti, sarà chiamata ad una prova importante fuori casa: agli aquilotti servirà un pareggio per accedere alle semifinali.

La situazione negli altri gironi e il regolamento

L’Union Clodiense ha chiuso a quota 3 nel Gruppo 1, mentre l’Alcione Milano è rimasta a zero lunghezze e con il prossimo impegno casalingo da disputare con il Caldiero Terme (3). Il Carpi ha pareggiato all’esordio nel Gruppo 2, si ritrova ad un punto in classifica e ha la trasferta di Campobasso (3) da affrontare. Fuori la Pianese (1).

Il regolamento dice che accedono alle semifinali le squadre vincenti i rispettivi gironi insieme alla seconda migliore classificata fra le escluse. Saranno considerate teste di serie le due qualificate dallo stesso triangolare. Nel caso in cui due o tutte e tre le squadre concludessero il proprio triangolare a parità di punteggio, per determinare la squadra vincente si terrà conto dello scontro diretto e della migliore posizione nella classifica della Coppa Disciplina del Campionato di Serie D. Per stabilire la migliore classificata fra le squadre in graduatoria al secondo posto nei singoli raggruppamenti dei triangolari, si terrà conto, nell'ordine, dei punti ottenuti negli incontri disputati, della migliore posizione nella classifica della Coppa Disciplina del Campionato di Serie D, dell’età media più giovane (calcolata sulle formazioni schierate nelle gare dei triangolari).