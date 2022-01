Pregara Agropoli-Buccino, Serrapica: “Dovremo saper soffrire”

Ricomincia il campionato del girone C di Eccellenza campana, il Buccino Volcei di mister Serrapica sarà impegnato allo stadio Guariglia di Agropoli. L'ostacolo, valido per la 15a giornata di campionato, è di quelli importanti. I delfini hanno perso la testa della classifica solo nell'ultima giornata di campionato disputata prima di Natale. E siamo anche nel pieno delle operazioni di mercato. Molte società si stanno rinforzando per affrontare la seconda parte del campionato, il quale spesso rappresenta un secondo torneo proprio per i diversi valori messi in campo dal mercato in poi. Il Buccino, con il suo ds Giovanni Del Vecchio, si sta muovendo con oculatezza, e ne è contento mister Serrapica: «Nella finestra di calciomercato non abbiam fatto molto perché siamo contenti dei nostri ragazzi. Gli unici movimenti costituiscono negli arrivi di Massaro e Bove, che sono dei 2003, e il ritorno di Doukoure, i quali si sono subito inseriti nella squadra». E sulla ripresa del campionato: «Sarà una ripresa un po' diversa visto la lunga sosta. La squadra sta abbastanza bene ma ovviamente non al 100%». Sul difficile impegno in Cilento: «Abbiamo qualche acciaccato e una squalifica. L'Agropoli sta facendo un campionato importante come da pronostico, è una squadra forte in tutti i reparti. Dovremo fare una gran partita sotto l'aspetto mentale, e saper soffrire se ci sarà da soffrire ma senza rinunciare a giocare».