Pregara Catanzaro-Paganese, le probabili formazioni

Non c'è neppure il tempo di gustarsi il ritorno al successo dopo oltre due mesi dall'ultimo hurrà, che la Paganese di mister Gianluca Grassadonia è chiamata già a scendere di nuovo in campo per il turno infrasettimanale della serie C. Ad attendere gli azzurrostellati, domani martedì 15 febbraio alle ore 16:00, il Catanzaro. Allo stadio Nicola Ceravolo sarà un impegno per nulla facile per Castaldo e compagni, contro un avversario forte e in forma, che viene da ben quattro vittorie consecutive e insieme all'Avellino è all'inseguimento della battistrada Bari.

Per la gara in questione è stato designato il signor Mario Saia di Palermo, mentre gli assistenti saranno Mattia Politi di Lecce e Luca Feraboli di Brescia, e il quarto ufficiale Dario Madonia di Palermo. Un arbitro, Saia, che sembrerebbe essere particolarmente simpatico alla Paganese dato che i precedenti dicono di due successi su tre gare seppur sempre in casa. E mai in questa stagione. Per il Catanzaro invece, questa sarà un'autentica prima direzione da parte del fischietto palermitano.

I precedenti

Paganese e Catanzaro sono squadre che si sono affrontate più volte in questa categoria. Per la precisione, i precedenti tra le due compagini sono ben 20. I giallorossi hanno esultato in 11 occasioni, contro le 3 degli azzurrostellati, mentre 6 sono stati i pareggi. Più o meno è la stessa situazione se si restringono i confronti allo stadio Ceravolo, dove le squadre si sono affrontate nove volte, con i calabresi vittoriosi in 6 gare contro una sola vittoria dei campani, 2 invece le sfide terminate in parità.

L’ultima gara giocata tra le due formazioni a Catanzaro risale al 7 ottobre del 2020, ed ha visto i giallorossi imporsi per 1-0 con gol decisivo di Verna. Adesso la Paganese affronterà questa trasferta con meno pressione dopo la vittoria di sabato, e magari con la testa più sgombra proverà a vendicarsi della sconfitta dell’andata quando il Catanzaro è passato allo stadio Marcello Torre per 2-0 con il rigore di Carlini e la rete di Rolando.

Le probabili formazioni

Iniziamo dal Catanzaro di mister Vivarini. Squadra che vince non si cambia, e allora è presumibile che il tecnico riproponga il 3-4-1-2 con il quale tanto sta facendo bene, magari cambiando soltanto qualche interprete per provare a far rifiatere i suoi uomini. Imprescindibile Branduani in porta e il terzetto difensivo con Fazio, Martinelli e Scognamillo, anche se questi ultimi due sono diffidati. Sugli esterni dovrebbero agire sempre Vandeputte e Bayeye, con quest'ultimo che potrebbe essere una vera spina nel fianco. Al centro con Maldonado che non dovrebbe recuperare neppure per questo match, spazio ancora alla coppia Cinelli-Sounas con Verna leggermente più avanti. In attacco insieme a Biasci, Iemmello potrebbe fare staffetta con Vazquez.

Per quanto riguarda la Paganese invece, anche l'ex di turno Grassadonia deve tener conto delle partite così ravvicinate. Dopo la rifinitura svolta allo stadio Superga di Mercato San Severino la lista dei convocati comprende 23 giocatori. I portieri Avogadri, Baiocco e Pellecchia, i difensori Brogni, Celesia, De Santis, Konate, Manarelli, Murolo, Perlingieri, Sbampato e Scanagatta, i centrocampisti Bensaja, Cretella, Firenze, Martorelli, Tissone e Zanini, gli attaccanti Castaldo, Del Regno, Diop, Iannone e Tommasini. Ancora indisponibili Guadagni e Volpicelli alle prese con il lavoro differenziato. Davanti a Baiocco si dovrebbe ricomporre il terzetto Sbampato, De Santis e Murolo al rientro dopo la squalifica. Brogni dovrebbe riprendersi la fascia al posto di Manarelli anche se potrebbe partire dalla panchina questa volta Martorelli. Tissone e Zanini sarebbero in ballottaggio per una maglia al posto di Cretella, con Bensaja e Firenze che invece non dovrebbero essere toccati. In attacco sono decisamente meno le scelte, con Diop non ancora al cento per cento unica soluzione per far riposare Castaldo ed affiancare Tommasini.