Premi serie D, al Santa Maria Cilento ben tre riconoscimenti

Protagonista il Santa Maria Cilento alla manifestazione “Gli altri Oscar: dalla D alle Scuole Calcio”. La compagine giallorossa ha infatti ottenuto ben tre riconoscimenti al premio organizzato da Calcio Dilettantistico by Sportcampania per la stagione sportiva 2020/21. Il numero uno cilentano Francesco Tavassi è stato nominato miglior presidente, ad Antonio Amodio è andato il riconoscimento di miglior direttore sportivo mentre Domenico Maggio è stato votato quale miglior attaccante. Il Santa Maria Cilento ha poi ricevuto altri due attestati di stima con le convocazioni nella Rappresentativa nazionale Lnd under 18 dei giovani Pietro Citro e Mattia Vitale. I due centrocampisti giallorossi, rispettivamente classe 2003 e classe 2004, sono stati selezionati dall’allenatore Giuliano Giannichedda per il raduno territoriale dell’area Sud in programma mercoledì 15 dicembre a Catanzaro, presso il rispettivo Centro tecnico federale.