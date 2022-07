San Marzano, la lettera del presidente Romano

In una lettera pubblicata sul sito ufficiale del club, il presidente del San Marzano Felice Romano ha espresso i suoi ringraziamenti per l'annata appena conclusa: “Questa lunga ed estenuante annata sportiva non si è conclusa come speravo, come speravamo un po’ tutti. Ma il bilancio che posso tracciare a fine stagione non può che essere positivo per tutto quanto abbiamo vissuto insieme. Una grande avventura per la quale tengo a fare un bel po’ di ringraziamenti. Parto in primis dalla nostra amata sindaca Carmela Zuottolo. Una presenza costante per il San Marzano, dentro e fuori dal campo. Non ci ha mai fatto mancare il suo imprescindibile sostegno, tutelando la causa blaugrana anche nelle sedi istituzionali. Si è sempre spesa affinché lo sport, e dunque anche la nostra squadra, fosse un importante veicolo di socializzazione e di coesione per l’intera comunità marzanese; simbolo di valori sani e di fair play, così come ci hanno riconosciuto diverse società della Campania e club di altre regioni che abbiamo incontrato in questa lunga stagione calcistica. Ha condiviso con noi gioie e dolori, facendosi in prima persona testimonial della comunità marzanese e dei suoi tratti distintivi. E per questo alla nostra Carmela Zuottolo voglio rivolgere il mio più sentito ringraziamento, dal profondo del cuore, unitamente ai componenti dell’amministrazione comunale che sono stati quest’anno al nostro fianco. Non smetterò mai di ringraziare il popolo marzanese e in particolare la nostra tifoseria. Le sciarpe, i tamburi, le bandiere ma soprattutto la loro voce che in ogni gara ha sostenuto e spinto i nostri atleti in campo. Sempre al nostro fianco, anche nei momenti di difficoltà e nelle parentesi negative che possono capitare in una stagione. Loro c’erano sempre. E c’erano a tributare i loro sinceri applausi alle squadre avversarie al termine delle partite, ricevendo attestati di stima dalle società e dalle altre tifoserie. Come a Barletta, come con il Melfi, come a Reggio Calabria, portando con onore il nome di San Marzano sul Sarno. Un ulteriore grazie va allo staff dirigenziale del San Marzano e in particolare ad Antonio Langella. Ha ricoperto formalmente il ruolo di direttore generale, ma non c’è stato ambito in cui non abbia fornito il suo prezioso anzi imprescindibile apporto alla causa blaugrana. Dalla logistica al materiale tecnico, dalla costruzione della squadra a tutto ciò che riguarda il ruolo istituzionale di club manager di una società di calcio, indipendentemente dalla categoria. Ogni sua azione, ogni sua valutazione, ogni sua decisione è stata indirizzata unicamente verso la crescita del San Marzano, in campo e fuori dal campo. Senza tema di smentita. Grazie allo staff tecnico, ai calciatori e ai collaboratori che hanno recitato un ruolo da grandi protagonisti in questa stagione sportiva. Grazie a questo gruppo ho compreso che il termine professionismo può non essere accostato solo a chi milita in club dalla serie C in su. Quest’anno il San Marzano è stato rappresentato da un gruppo di professionisti, che hanno dato l’anima in campo, che si sono spesi al massimo per poter inseguire un sogno. Ottenendo risultati di grandissimo valore in quella che resta la nostra prima stagione in Eccellenza dalla rifondazione della squadra. Siamo stati inseriti in un girone di ferro, con almeno altre tre società che puntavano alla serie D, a cui si sono aggiunte anche le immancabili outsider. Ma abbiamo tenuto botta, inanellando un cammino eccezionale culminato con la vittoria di due delle tre finali a cui abbiamo partecipato. Nella nostra bacheca abbiamo inserito per la prima volta nella storia del calcio marzanese una Coppa Italia regionale, vinta con pieno merito nella finalissima di Castellammare di Stabia dopo lo straordinario cammino dei turni precedenti. Abbiamo vinto la finale playoff regionale, riuscendo ad avere ragione di Ischia, Agropoli e Savoia, compagini che hanno fatto la storia del calcio regionale, due delle quali vantano anche importanti e durature militanze nel calcio pro. Abbiamo rappresentato con grande onore San Marzano in Coppa Italia Dilettanti e nei playoff nazionali, pur non riuscendo a tagliare il traguardo da vincitori. Ma posso affermare senza dubbio che a mio avviso chiudiamo un bilancio nettamente positivo per questa straordinaria stagione”.