Nuovo contrordine: è cominciata la prevendita per Inter-Salernitana

Prevendita no, poi nì, poi sì. L'acquisto dei tagliandi per Inter-Salernitana del 4 marzo ha "ballato" per alcune ore, stamattina. Dopo aver atteso invano ieri che le ricevitorie riaprissero i "rubinetti della prevendita" per distribuire ulteriori duemila biglietti di accesso allo stadio, in occasione di Salernitana-Milan (sabato 19 febbraio, stadio Arechi, ore 20.45), i tifosi granata hanno protestato in maniera veemente anche stamattina, perché era stata rinviata la prevendita dei biglietti per assistere a Inter-Salernitana, anticipo serale del 4 marzo. Poi la prevendita è stata sbloccata: 3270 biglietti, settore ospiti, anello blu, costo 12 euro compresa la prevendita.

I fatti

Ieri, dopo l'informativa inviata dall'operatore VivaTicket alle ricevitorie, ciascun punto vendita ha comunicato all'utenza che stamattina, venerdì 18 febbraio, alle ore 10.30, sarabbe partita la prevendita per la gara del Meazza contro i campioni d'Italia in carica. Già circolavano le prime indiscrezioni: prezzi popolari e buon quantitivo di biglietti, utile a soddisfare il fabbisogno di tutti, pare oltre le tremila unità. Poi il primo contrordine: a dispetto di quanto VivaTicket aveva precedentemente comunicato, era stato reso noto che l'inizio della prevendita sarebbe stato rinviato a martedì 22 febbraio alle 10.30. La comunicazione era arrivata a pochi minuti dallo start ufficiale della prevendita. Pochi minuti dopo, contrordine del contrordine: la prevendita è cominciata regolarmente ed i supporter dell'ippocampo hanno esultato come per un gol.