Preview Semifinale Coppa Italia Eccellenza: Scafatese vs San Marzano

Il 5 gennaio prossimo si disputerà la gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia di Eccellenza. Da una parte la Virtus Campania ospiterà l’Ischia, dall’altra parte invece la Scafatese affronterà allo stadio comunale il San Marzano. A noi interessa in particolare questa seconda semifinale, questo derby tutto salernitano tra due formazioni che occupano tra l’altro i primi posti in campionato. Sono infatti tre i punti che dividono i blaugrana capolisti dai gialloblù quarti in classifica. Per entrambe le formazioni il percorso in coppa ha riservato ben poche difficoltà, anche se proprio nell’ultimo turno la Scafatese l’ha spuntata solo ai calci di rigore contro la Palmese. L’unico precedente in stagione tra le due squadre è quello in campionato, nel quale il San Marzano ha vinto con un rotondo 5-0 casalingo sottolineando un periodo negativo per la Scafatese che poi si è ripresa alla grande. Dunque per i gialloblù questa doppia sfida avrà senz’altro un peso specifico importante. I match di ritorno delle semifinali sono in programma per il 19 gennaio.