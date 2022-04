Primavera 3, Paganese sconfitta dall'Imolese

IMOLESE-PAGANESE 6-5 d.c.r.

IMOLESE: Luciani, Morara, Barlotti, Fini, Ballanti, Bizzini, Benedettini, Dalmonte, Barbaro, Capozzi, Lombardi (65′ Zannoni). All. Mezzetti.

PAGANESE: Pinestro, Cipolletta, Tomolillo, Lettera, Dieng, Di Stasio, Caiazzo (67′ Cianciulli), Del Gesso, Pescicolo (67′ Campanile), Maisto, Di Palma. All. Matrecano.

ARBITRO: Ancora di Roma 1.

RETI: 8′ Caiazzo, 27′ Capozzi.

La finale per la promozione in Primavera 2 si conclude con il successo dell’Imolese sulla Paganese ai calci di rigore. Azzurrostellati in vantaggio con un bel tiro di Caiazzo all’8′, pari dei rossoblu con un tocco ravvicinato di Capozzi che inganna Pinestro. I tempi regolamentari si concludono senza molte emozioni. Le ultime palle gol arrivano nei tempi supplementari, con i due portieri bravi a respingere ogni tiro. Ai rigori finisce 5-4, decisiva la trasformazione di Morara che regala la vittoria all’Imolese spiazzando il portiere della Paganese.