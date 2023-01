Pro Sangiorgese e Sarnese sorridono

Nel campionato di Promozione, l'Atletico San Gregorio supera la Sanseverinese 2-0 grazie alle reti di Vaccaro e Kali. Allo stadio Volpe lo scontro diretto d'alta classifica se lo aggiudica la Pro Sangiorgese, vittoriosa per 1-0 contro il Centro Storico Salerno. Allo stadio San Biagio di Palomonte, il Real ha superato per 3-2 il Sant'Egidio. La rete di D’Avella permette alla Calpazio di battere l'Atletico Faiano, mentre comincia bene il girone di ritorno per la Sarnese che s'impone su un ottimo Nocera Superiore per 2-0. Già nel primo tempo i granata potevano passare in vantaggio, ma le reti sono arrivate solo nella ripresa con Banco, al quale è stato annullato un gol forse regolare, e il solito Walid. Ritorna alla vittoria lo Sporting Pontecagnano. I fulmini si impongono per 1-0 contro una Temeraria mai doma. Una prodezza del bomber Andrea Picaro e un superlativo Patella, autore di una gran bella parata, regalano la vittoria agli uomini di Carlo Graziani. Infine, pari per 1-1 tra Poseidon e Sapri.