Prodezza di Liguori: Pro Sangiorgese al settimo cielo

La Sarnese perde in casa contro la Pro Sangiorgese per due episodi favorevoli alla seconda in classifica. Così i granata devono fare i conti, ancora una volta, con la buona sorte. Sarnese sfortunata in occasione del pallone non giudicato in porta, e che avrebbe significato un altro gol per Walid, che ha calciato da posizione molto angolata. Per la Sarnese il pallone aveva superato nettamente la linea bianca. Per gli uomini di mister Viscido anche tre traverse colpite: da Villacaro e Spedaliere di testa e su calcio di punizione da Banco. La Pro Sangiorgese si impone per 2-1 con un fantastico gol di Liguori, in semirovesciata, in stile figurina Panini.