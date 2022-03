Promozione, 3 punti per Sanseverinese, Sei Casali e V. Marra

Nel girone E del campionato di Promozione, la Sanseverinese batte in casa il Pontecagnano per 3-1, grazie alla doppietta di Maggino e alla rete di Condolucci. Bravo il portiere Buoniconti a parare un rigore agli avversari. La coppia composta da Campione e Santucci, entrambi in rete, ha invece regalato il successo al Giffoni Sei Casali. 2-1 il punteggio finale con il quale hanno vinto i giallorossi sul campo del Real Palomonte. Nel girone D invece, conquista i tre punti piuttosto facilmente la Victoria Marra, che ha strapazzato 6-1 lo Striano. In rete per gli albicelesti Acanfora, Ferrara, Aiello, Iapicco con una doppietta e Cirillo.