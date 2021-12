Promozione, 8 dicembre all’insegna della Coppa

Sarà un 8 dicembre dedicato ai match di Coppa Campania di Promozione, con le gare d’andata degli ottavi di finale della competizione. Per quanto riguarda le compagini salernitane, sono solo due quelle rimaste in corsa per aggiudicarsi il trofeo. Sicuramente il Giffoni Sei Casali scenderà in campo al campo sportivo Sandro Pertini di Montoro contro il Solofra. La seconda squadra salernitana che affronterà in trasferta il Gesualdo il prossimo 22 dicembre, sarà la vincente del recupero tra Sarnese e Centro Storico Salerno (andata 3-0) che sarà disputato il prossimo 15 dicembre.