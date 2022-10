Vittorie per Atl. S. Gregorio, Centro Storico e Temeraria

Negli anticipi della sesta giornata del campionato di Promozione, l'Atletico San Gregorio ha battuto in casa l'Herajon con un netto 3-0. In rete Corsaro, Bojang Kali e Serritella. Tre gol anche per il Centro Storico Salerno, corsaro sul campo del Real Palomonte. Natella e la doppietta di Citro hanno permesso il successo per 3-1. Vittoria esterna anche per la Temeraria, che si è imposta contro la Poseidon per 2-1 grazie alla doppietta di D'Acunto.