Promozione, il quadro di tutte le squadre retrocesse

Dopo le tredici squadre retrocesse al termine della stagione regolare del campionato di Promozione, se ne sono aggiunte altre quattro dopo gli incontri dei playout. Dopo Vitulano, Teano, Aquile Rosanero Caserta, Montoro, Manocalzati, Real San Martino, Lacco Ameno, San Francesco Soccer, San Giuseppe, Sant’Aniello Gragnano, Striano, Herajon, Rocchese e Giffonese, dunque, a queste si uniscono il Lusciano che ha avuto la peggio contro la Virtus Goti per 3-2, la Bisaccese che è stata sconfitta in casa dal Castelpoto per 3-0, l’Atletico Pagani che ha perso in casa 1-0 contro il San Sebastiano, ed il Real Palomonte che si è imposto 2-0 sull’Academy Ebolitana. L’unica altra retrocessione sarà decretata dal match tra Puteolana 1909 e Isola di Procida che è stata rinviata per reclamo.