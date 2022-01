Promozione, la Victoria Marra "suda" al Vittorio Pozzo

Le gare sono sospese ma le squadre continuano a lavorare duramente durante gli allenamenti. Questo vale anche per la Victoria Marra che quest'oggi ha prima sostenuto una seduta di forza in palestra e poi ha ripreso anche il lavoro in campo con una partitina interna al campo sportivo Vittorio Pozzo. Un allenamento che come detto serve per essere pronti quando il campionato di Promozione riprenderà, che quest'anno ha nascosto diverse insidie per la formazione albiceleste. Per il momento si è in attesa di sapere se il 23 gennaio prossimo si tornerà oppure no in campo per la ripresa del campionato. In questa seduta di allenamento della prima squadra, agli ordini del tecnico Alfonso Liguori, c'era anche il neo arrivato in casa Victoria Marra, ovvero il centrocampista classe 1990 Vincenzo Iapicco, ex Real Poggiomarino, Angri, Castel San Giorgio e Sanseverinese. Un rinforzo di spessore per la squadra albiceleste che, come abbiamo analizzato qualche giorno fa, si ritrova in piena corsa per la salvezza diretta nel girone D del campionato di Promozione.