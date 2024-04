Vittoria del campionato nel salernitano, il club conquista la promozione e festeggia all'ultima giornata

L’Ebolitana Calcio vince il campionato di Promozione, girone D, e conquista un posto per l’Eccellenza 2024/25. La squadra biancazzurra batte 3-0 l’Atletico San Gregorio e chiude in vetta alla classifica, con un punto di vantaggio sulla prima inseguitrice, la Virtus Stabia. Sette anni dopo si riaprono le porte della massima competizione regionale.

“È stato un campionato molto combattuto con almeno cinque squadre a giocarsela più tre outsider di spessore”, scrive sui social il club che si complimenta con tutte le avversarie e commenta: “Abbiamo vinto sui dettagli, sulla pazienza e sulla forza mentale”. Serata di festa per la squadra e tra le strade cittadine, con i tifosi che hanno abbracciato l’impresa del gruppo.

Va in archivio dunque la stagione regolare della Promozione Campania. In attesa dei playoff e dei playout, i riflettori si spostano sulla finale di Coppa Campania che vedrà protagonista la Battipagliese (terza in classifica) contro la Sessana (vincitrice del girone A): si giocherà mercoledì allo stadio Landieri di Scampia.