Promozione, è bagarre per la vittoria

Venticinquesima giornata del campionato di Promozione, e nel girone D è una vera e propria bagarre promozione con le prime quattro formazioni della classifica racchiuse in 3 punti. Testa a testa tra Victoria Marra e Pro Sangiorgese, appaiate a quota 53 punti. I marresi hanno espugnato il campo di Nocera Superiore per 2-0. Al vantaggio di Simeri è seguito il rigore di Acanfora. La Pro invece, ha battuto la Sanseverinese per 1-0 soltanto al 92', grazie alla rete di Liguori che ha permesso ai rossoblù di tenere il passo della diretta rivale a sua volta vittoriosa per 2-0. A 51 punti la Calpazio, corsara sul campo della Sarnese per 3-1 grazie alle realizzazioni di Margiotta, Monzo e Corsaro. A 50 punti l'Atletico San Gregorio, che con il gol di Serritella ha battuto a domicilio il Real Palomonte. Vittoria importante anche per il Centro Storico Salerno, seppur distante a quota 46 punti ma ultima qualificata per i playoff, che con la tripletta di Citro ha superato in casa il Sapri.