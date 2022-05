Promozione, è super derby per la finale playoff

In campo per vincere e continuare il cammino nei playoff di Promozione. Centro Storico e Sarnese saranno impegnate nella finale del girone E, in una gara secca che permette l’accesso al turno successivo. Due compagini che sono state protagoniste della stagione, i primi a lungo in testa alla classifica, i secondi con grandi ambizioni ma anche diversi passi falsi. Si giocherà sabato 7 maggio alle ore 16.30 presso lo stadio V. Volpe di Salerno.