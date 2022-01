Promozione Gir. D, derby Atletico Pagani-Victoria Marra

La sedicesima giornata del girone D del campionato di Promozione propone il derby tutto salernitano tra l’Atletico Pagani e la Victoria Marra. Fischio d’inizio domenica 30 gennaio alle ore 10:30 allo stadio comunale di Tramonti. Una partita importante per entrambe le formazioni, alla ricerca di punti preziosi per la corsa alla salvezza. Questi i convocati della formazione albiceleste per questo impegno. I portieri Pagani e Longobardi, i difensori Coppola, Iuliano, Matrone A., Benedetto, Montoro A., Romano e Califano, i centrocampisti Formisano, Russo D., Iapicco, Di Dato, Pascale, Ferrara, Donnarumma e De Biase C., e gli attaccanti Acanfora, Giammetta e Tanda.