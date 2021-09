Promozione girone D, vince solo il San Vito Positano

Prima giornata del girone D del campionato di Promozione, e per le formazioni salernitane ci sono da registrare una vittoria e due sconfitte. Iniziamo dal Victoria Marra che era impegnato sul campo della Givova Capri Anacapri. La partita si mette subito in salita per gli ospiti che passano in svantaggio grazie al rigore trasformato da Matteo Principe al minuto 9. Dopo il gol dello 0-1, è però la formazione ospite a rendersi maggiormente pericolosa, impegnando in più occasioni l'estremo portiere avversario Michele Prete, sempre preciso e puntuale negli interventi così da negare la rete del pareggio. Ad inizio ripresa su una bella azione in velocità è ancora Matteo Principe a scattare sul filo del fuorigioco e a superare per la seconda volta il portiere scafatese. Sul doppio vantaggio il Givova Capri Anacapri si limita a gestire la palla, anche perché la reazione del Victoria Marra non arriva. E così i padroni di casa possono seminare qualche altro pericolo con l'esterno Giliberti che realizza una serie di dribbling e soprattutto con Buondonno che sfiora la rete del possibile 3-0. Va vicino al tris personale anche Principe, ma sul finire della partita è il centravanti Acanfora a trovare la rete che fissa il risultato sul definitivo 2-1. Esordio amaro dunque per il Victoria Marra mentre può sorridere la Givova Capri Anacapri che nel prossimo turno andrà a far visita al San Vito Positano, unica squadra salernitana ad aver vinto. Infatti il San Vito è riuscito ad espugnare il campo del Santa Maria la Carità con il punteggio di 1-0. In realtà i padroni di casa hanno molto da recriminare visto che sono andati in più di una circostanza vicini alla rete del possibile vantaggio. E invece nei minuti di recupero è stata la squadra costiera a strappare il bottino pieno con un gol di Fiore. Infine l'Atletico Pagani ha perso con un secco 3-0 sul campo di Somma Vesuviana contro la Viribus Unitis. Le reti sono arrivate tutte nell'ultimo quarto d'ora con doppietta di Donvito (gol al 75' e al 92') e gol di Marotta Giuseppe 92' Donvito