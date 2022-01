Promozione Gir. E, primato per il Centro Storico Salerno

È il Centro Storico Salerno la regina d’inverno del girone E del campionato di Promozione. Con 35 punti, frutto di un cammino da undici vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta, i granata sono saldamente in vetta alla classifica. Soltanto quarta la Sarnese, la compagine che avrebbe invece dovuto fare la voce grossa in questo raggruppamento. 23 punti, con sei vittorie, cinque pareggi e due sconfitte per la squadra di mister Trapani. Sia il Centro Storico che la Sarnese dovranno recuperare in questi giorni il match già rinviato a stagione in corso con lo Sporting Pontecagnano fermato dal Covid. Con una vittoria, i salernitani potrebbero allungare ulteriormente in classifica, mentre la Sarnese potrebbe agguantare al terzo posto la Pro Sangiorgese (26 punti) e accorciare sul Giffoni Sei Casali (30), unica altra squadra salernitana proprio come i granata ancora impegnata in Coppa Campania. L’ultimo posto disponibile per i playoff è occupato dalla Sanseverinese (23 punti), seguita però a debita distanza da Poseidon (20), Temeraria (18 con un match in meno) e Sporting Pontecagnano (17 con due gare da recuperare). Guardando il fondo della graduatoria, la Giffonese con 14 sconfitte in altrettante partite ha già quasi un piede nella categoria inferiore, mentre l’Ebolitana con i suoi 10 punti è all’inseguimento del duo Nocera Superiore-Herajon (14 punti), Rocchese (15) e Real Palomonte (16).