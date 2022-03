Promozione, gol e spettacolo tra Ebolitana e Sarnese

EBOLITANA-SARNESE 2-3

EBOLITANA: Fresolone, Longobardi (33’ G. Vitale), Discepolo, Petrillo (37’st Nastri), Magliano, Finaldi, Chiella, Verace (16’ Malangone), Piccirillo, Migliozzi (37’st Arpaia), Mastrangelo. All. Ruggia.

SARNESE: Coticelli, Beys (20’st De Vivo). Giampietro, Parlato, Villacaro, Agnello, Chirullo (33’ Caldarelli), Buonfiglio, F. Vitale, Savarese, Pagano. All. Trapani.

ARBITRO: Diego Coraggio di Napoli.

RETI: 5’ Piccirillo (E), 14’ Vitale, 17’ rig. Piccirillo (E), 28’st Pagano, 36’st Vitale.

Diversi gli obiettivi per Ebolitana e Sarnese, ma fra la polvere e i sassi del Massajoli entrambe hanno mostrato la stessa voglia di far propria l’intera posta in palio, dando, così, vita ad una gara combattuta e aperta sino al fischio finale. Passano per primi in vantaggio i padroni di casa con una bella giocata di Piccirillo, raggiunti dalla Sarnese grazie ad una punizione di Vitale. Il pareggio dura poco perché l’Ebolitana si riporta in avanti ancora con Piccirillo su calcio di rigore. I granata cercano il gol, peccando però di precisione. Nella ripresa continua il botta e risposta fra le due formazioni nell’impegnare i due portieri. Alla mezz’ora, al termine di un’azione insistita in area ebolitana, Pagano di testa firma il pareggio. La Sarnese, rinvigorita dal gol, si riversa in avanti e con un’altra azione di Vitale mette a segno il sorpasso. In pieno recupero è bravo Coticelli a sventare una conclusione ravvicinata di Arpaia.