Promozione, il Centro Storico Salerno torna a sorridere

CENTRO STORICO SALERNO-SANSEVERINESE 3-1

CENTRO STORICO SALERNO: Pisapia, Di Lucia, Petrullo, Donadio, Mongiello, Della Monica, Natella, Scudiero, Del Vecchio, Paciello, Comunale. All. Apicella.

SANSEVERINESE: Buoninconti, Capuano, Coppola, Caccavo, Siglioccolo, Scala, Spetrini, Anastasio, Maggino, Maresca, Terrone. All. Romano.

ARBITRO: D'Auria di Napoli.

RETI: 20' Del Vecchio, 30' Maggino (S), 40' Genovese, 83’ Iorio.

Torna al successo il Centro Storico Salerno che regola tra le mura amiche dello stadio Volpe la Sanseverine per 3-1. Il match per i granata nascondevano diverse insidie, soprattutto dopo gli ultimi passi falsi. Ad aprire le marcature per i padroni di casa ci pensa Del Vecchio al 20’. Tempo 10’ e gli ospiti pareggiano con Maggino. Altri 10’ però, e il Centro Storico ritorna avanti con Genovese. Nel finale di gara il gol della sicurezza per i granata realizzato da Iorio.