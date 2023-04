Promozione, la Calpazio con un piede in Eccellenza

29ma e penultima giornata del girone D di Promozione, il Victoria Marra al Vitiello ospita la Pro Sangiorgese. Secondo big-match consecutivo per gli uomini di mister Liguori che si giocano le chance di promozione diretta. Il Victoria Marra prosegue con il 4-3-3, Cirillo, Passerini, Califano, Benedetto e Amita, a centrocampo Balzano, Ferri e Cherillo, tridente offensivo con Simeri, Giammetta, Acanfora. La Pro Sangiorgese a specchio con il 4-3-3: Cesarano, Pisapia, Accarino, Trevisone, Capuano, Lanzieri, Della Femina, De Luca, Liguori, Pagano. Al 13' del primo tempo la Pro sblocca subito il parziale con Trevisone che capitalizza un cross dalla destra e batte Cirillo, l’1-0 è una mazzata per i padroni di casa, che erano partiti bene. Il Victoria non si lascia demoralizzare e dà prova di carattere 5 minuti più tardi con Giammetta. Dopo una bella azione che vede protagonista Cherillo, Giammetta riceve e di testa la schiaccia a terra, la sfera rimbalza sul terreno di gioco e assume una traiettoria di fatto imparabile, è 1-1, giochi riaperti. Negli ultimi minuti del primo tempo è soprattutto la Pro a farsi vedere in attacco ma i rischi sono pochi dalle parti di Cirillo. Nella ripresa al 13’ ancora Giammetta, ancora di testa, chiama in causa Cesarano che, solo grazie ai suoi ottimi riflessi, salva il parziale. Nella prima mezzo’ora è un’arrembaggio gialloblù, le incursioni arrivano da ambo le fasce e al 23’ anche Iapicco, da poco subentrato, mette pressione al portiere ospite con una conclusione forte e tesa. Al 24’ Giammetta mette l’accento su una prestazione a dir poco maiuscola, salta due avversari e conclude: nulla di fatto. Al 30’ anche Cirillo mette a referto un intervento dei suoi su calcio di punizione di De Sio che l’estremo difensore devia in angolo. Dopo 4 minuti di recupero, per l’arbitro può bastare, al Vitiello finisce 1-1 tra Victoria Marra e Pro Sangiorgese, solo l’ultima giornata ci dirà chi agguanterà una promozione diretta e chi invece dovrà giocarsi i playoff, con la Calpazio che battendo il Poseidon 3-1 rimane saldamente favorita al primo posto con 63 punti. A seguire la Pro a 61 e il Victoria a 60.