Promozione, la Victoria Marra affronta il San Vito Positano

Dopo la vittoria della settimana scorsa contro l'Atletico Pagani, per la Victoria Marra è tempo di un altro derby, questa volta contro il San Vito Positano. La squadra albiceleste è senza dubbio carica e pronta per affrontare in casa questo nuovo match, partita che va vinta assolutamente per rimanere agganciati ai playoff ma che, come preventivabile, non è per nulla semplice. Per la partita di domani allo stadio comunale Angri, sono questi i convocati della Victoria Marra: i portieri Pagano e Longobardi; i difensori Coppola, Iuliano, Cesarano, Benedetto, Montoro, Romano e Califano; i centrocampisti Russo D., Iapicco, Di Dato, Pascale, Ferrara e Donnarumma; gli attaccanti Acanfora, Giammetta, Tanda, Ascione e Russo N.