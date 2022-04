Promozione, Pro Sangiorgese sconfitta in casa

Nonostante la sconfitta casalinga contro il Nocera Superiore per 0-2 (reti di Ruocco e Aprea), la Pro Sangiorgese guarda con fiducia all’ultima parte di stagione. Gli uomini di mister Cuccurullo, al primo anno calcistico completo nel campionato di Promozione, hanno già raggiunto l'obiettivo dei playoff. La sconfitta è comunque amara, perché una eventuale vittoria avrebbe potuto portare i rossoblù ad un piazzamento migliore in classifica visto che dista soli tre punti dal Centro Storico e dalla Sarnese. Ora però testa alla prossima partita, l’ultima della stagione regolare in trasferta contro un’altra squadra invischiata nella lotta playout come il Real Palomonte, e poi ai playoff.