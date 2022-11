Reti bianche per Atl. Faiano-Sporting Pontecagnano

Finisce 0-0 il tanto atteso derby tra le prime della classe in quel di Macchia di Montecorvino Rovella, tra Atletico Faiano e Sporting Pontecagnano. La prima frazione di gioco vede una gara bloccata senza sbocchi da entrambe le parti, insomma il classico scontro al vertice, dove sostanzialmente le due squadre si annullano a vicenda: l’Atl. Faiano a comandare il gioco e lo Sporting pronto a ripartire. Proprio su un contropiede, intorno al minuto 32 del primo tempo, gli ospiti si vedono negare un calcio di rigore abbastanza netto su un’uscita del portiere Zizzania. Nella ripresa, i padroni di casa invece, allenati da mister Ceresoli, salgono in cattedra cominciando una sorta di forcing arrivando spesso a limite dell’area di rigore avversaria ma non riuscendo a finalizzare. Al minuto 25 della ripresa, questa volta è il Faiano a recriminare per un rigore netto per un fallo in area subito da Giuliani che il direttore di gara battezza fuori. La gara diventa maschia e gli ospiti, guidati da mister Graziani, collezionano tante ammonizioni ed una espulsione, infatti Picaro raggiunge gli spogliatoi anzitempo per doppia ammonizione. Al minuto 33 il portiere dello Sporting compie una prodezza su punizione calciata da Giuliani e, poco più tardi, è sempre un difensore dello Sporting con una provvidenziale deviazione a negare l’esultanza a Mazza. Dopo 4 minuti di recupero l’arbitro sancisce la fine dell’incontro. È stata una gara maschia, a tratti bloccata, dove il Faiano ha cercato di mantenere la gestione della palla e lo Sporting ha provato a pungere in contropiede. Da segnalare anche una folta rappresentanza di pubblico, circa 300 spettatori, che grazie all’organizzazione della società ospitante e alla loro compostezza hanno fatto sì che questa diventasse una grande e serena giornata di sport.