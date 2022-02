Promozione, Vitale e Giampietro regolano la Sanseverinese

SANSEVERINESE-SARNESE 0-2

SANSEVERINESE: Sica, Capuano, Terrone, Barone (34’ Maresca, 9’st Condolucci), Coppola, Scala, Caccavo (35’st Bellini), Anastasio (25’st Montuori), Maggino (1’st De Prisco), Tolino, Spetrini.

SARNESE: Inserra, Giampietro, Oliva (32’st Scippa), Parlato (28’st Lanzetta), Villacaro, Agnello, Tammaro (38’st Annunziata), Buonfiglio (35’ Tortora), F. Vitale (38’st Beys), Savarese, Pagano. All: Trapani.

ARBITRO: Giuseppe Verde di Frattamaggiore.

MARCATORI: 35’ Vitale, 24’st Giampietro.

Sarnese corsara a Mercato San Severino grazie ad un gol per tempo. I granata hanno portato a casa i tre punti senza troppo strafare. Primi minuti di assestamento per gli uomini di mister Trapani, che hanno poi trovato le giuste misure ed iniziato a macinare gioco. Il vantaggio è arrivato dopo la mezz’ora grazie al dodicesimo sigillo in campionato di bomber Vitale. Poco prima Inserra aveva sventato l’unica conclusione pericolosa dei biancazzurri. Nella ripresa la Sanseverinese resta quasi subito in dieci uomini per l’espulsione rimediata da Tolino. La Sarnese può, così, gestire ancora meglio la gara e spingere alla ricerca del raddoppio. Che arriva con uno scatenato Giampietro, lesto a fiondarsi su una ribattuta del portiere. I sarnesi provano ad incrementare il vantaggio, ma il risultato non cambia.