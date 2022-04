Promozione, è della Sarnese lo scontro al vertice

SARNESE-CENTRO STORICO 3-1

SARNESE: Inserra, M. Squillante, Scippa, Parlato, Villacaro, Agnello, Giampietro, Buonfiglio, Vitale, Savarese, Pagano. A disp: Coticelli, Lanzetta, Annunziata, Caldarelli, Vuolo, Beys, L. Squillante, De Vivo. All: Trapani.

CENTRO STORICO: Scoppetta, Di Lucia, Comunale (1’st Del Vecchio), Sorrentino, Mongiello, Della Monica, Pelosi, Scudiero (4’st Natella), Santese (25’st Genovese), Paciello, Iorio. A disp: Palatucci, Toscano, Truono, Cotecchia, Petrullo, Vigilante. All: Apicella.

ARBITRO: Giuseppe Verde di Frattamaggiore.

RETI: 32’ Vitale, 13’st Buonfiglio, 17’st Santese (CS), 20’st Buonfiglio.

Finisce con la vittoria sarnese lo scontro al vertice della 25a giornata, con i padroni di casa che raggiungono proprio i salernitani al secondo posto. Il primo squillo della gara è del Centro Storico, ma il colpo di testa di Mongiello non porta pericoli ad Inserra. È invece la Sarnese a gestire il gioco e creare occasioni per portarsi in vantaggio. Il gol arriva appena dopo la mezz’ora, con una deliziosa apertura di Buonfiglio per l’altrettanto stupenda rete di Vitale. La partita nella ripresa entra subito nel vivo con Savarese che sfiora l’incrocio dei pali e Inserra che interviene ottimamente coi piedi su Paciello. Al 13’ Pagano protegge bene palla e serve Buonfiglio per il raddoppio sarnese. Il Centro Storico dimezza presto lo svantaggio con Santese, bravo a sfruttare un’indecisione dei locali. È ancora Buonfiglio, con una chirurgica conclusione da fuori, a ristabilire le distanze. La Sarnese cerca di incrementare il bottino di gol, ma prima Giampietro e poi Vitale vanno soltanto vicini alla rete.