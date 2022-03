Promozione, Sarnese sprecona contro il Poseidon

POSEIDON-SARNESE 2-2

POSEIDON: Rizzo, Di Martino (32’st Selvaggio), Nastase, Di Filippo (28’st Maucione), Palumbo (11’st Trabelsi), Pastore, Morena, Mar. Valente (35’st Santangelo), Di Giacomo, Gullo, D’Angelo (23’st Mas. Valente). All. Solimero.

SARNESE: Inserra, Beys (24’st Lanzetta), Oliva (48’st L. Squillante), Parlato, Villacaro, Agnello, Giampietro, Buonfiglio (32’st Annunziata), Vitale (36’st Chirullo), Savarese, Pagano. All. Trapani.

ARBITRO: Lorenzo Corrado di Napoli.

RETI: 1’ Buonfiglio (S), 4’st Vitale (S), 37’st Gullo (P), 44’st rig. Maucione (P).

Amaro pareggio per la Sarnese che, in vantaggio di due gol, viene ripresa nel finale dal Poseidon su rigore. Parte subito forte la squadra granata, capace di andare in rete dopo appena 58 secondi con Buonfiglio. Pur cercando il raddoppio, però, la Sarnese non riesce a colpire di nuovo. Il secondo gol sarnese arriva ad inizio secondo tempo con Vitale. Il doppio svantaggio sveglia il Poseidon che costringe Inserra a tre interventi ravvicinati nel giro di 2’. Intorno al quarto d’ora i locali restano in dieci per qualche parola di troppo di Di Giacomo verso l’arbitro. La Sarnese sembra gestire bene la gara, ma un retropassaggio sbagliato spiana la strada alla rimonta dei padroni di casa con Gullo, conclusa sul finale di tempo dal rigore trasformato da Maucione.