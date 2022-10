Promozione, tutti i risultati dell'8° turno

Lo Sporting Pontecagnano batte con un pirotecnico 4-3 l'Atletico San Gregorio e rimane in testa alla classifica del girone D del campionato di Promozione. Vince anche l'Atletico Faiano per 2-0 contro la Temeria, e insegue la capolista e scavalca il Centro Storico Salerno, bloccato 1-1 dalla Calpazio. In virtù di questo pareggio non riesce il sorpasso alla Pro Sangiorgese, anch'essa bloccata dal Sapri sullo 0-0. Tre punti preziosi per Sanseverinese e Victoria Marra, che battono rispettivamente 2-1 il Nocera Superiore e 2-0 il Sant'Egidio. La Sarnese non smuove la propria situazione deficitaria, pareggiando 1-1 contro il Real Palomonte; mentre lo scontro salvezza vede l'Herajon battere 1-0 la Poseidon.