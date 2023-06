Riparte il settore giovanile della Salernitana: nel casting dei baby spunta anche un ex granata

La Salernitana sarà in ritiro a Rivisondoli fino al 27 luglio e poi passerà il testimone alle formazioni Under 17 e Primavera. Il settore giovanile granata muove i primi passi in queste ore, si riorganizza. Dopo la retrocessione della Primavera2, il comunicato di Lega Serie B chiarisce i criteri per il reintegro. Al campo Volpe sono cominciati i provini per gli aspiranti, futuri giocatori granata.

Lo scenario

In assenza di Colantuono - un infortunio lo ha costretto ad alcuni giorni di stop - e in assenza anche dell'allenatore Vanoli che pare lontano dal prossimo progetto tecnico, i provini sono stati condotti da una serie di allenatori e collaboratori tecnici con la supervisione di Rubinacci e Fucci. Il primo, però, si congederà venerdì e si ricongiungerà a Nesta, a Reggio Emilia. Non mancano le criticità ed è evidente. Lo ha spiegato anche De Sanctis, quando ha dovuto commentare la mortificante retrocessione della Primavera2: "Se ci saranno risorse, dovranno essere investite per l'attività di base. Individueremo una figura di supporto a Colantuono". E' difficile ma non impossibile - nel calcio mai dire mai - che possa essere David Giubilato. L'ex difensore del Salerno Calcio in D, della Salernitana in C2 e poi dirigente con Susini in C1 fino all'esonero di Perrone e all'insediamento di Fabiani, ha fatto capolino al campo Volpe durante i provini per gli aspiranti calciatori della futura Primavera2. Era in via Allende per accompagnare alcuni amici, genitori di ragazzini da visionare. E' stato però compagno di squadra di Colantuono, ha anche giocato con De Sanctis nelle Nazionali giovanili e ha la stima di entrambi.