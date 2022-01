Quarti Coppa Campania, il Giffoni attende la vincente di Sarnese-Gesualdo

In attesa della gara di ritorno degli ottavi di finale in programma il 5 gennaio prossimo tra Sarnese e Gesualdo, con i primi vincitori 3-1 all’andata, diamo uno sguardo al quadro dei quarti della Coppa Campania di Promozione che si giocheranno con turno d’andata il 26 gennaio e ritorno il 9 febbraio. Il primo quarto vedrà affrontarsi Villa Literno e Sessana in un derby tutto casertano. I liternesi sono una delle squadre da battere in campionato, e infatti occupano il secondo posto solo a causa di una battuta d’arresto prima delle festività natalizie. La Sessana dopo un inizio difficile con il cambio dell’allenatore è adesso terza in classifica.

Il secondo quarto di finale vedrà il Micri sfidare il Rione Terra, mentre nel terzo quarto il Carotenuto sarà impegnato contro l’Ercolanese. Per la formazione irpina, attualmente unica superstite delle cinque squadre ancora in corsa agli ottavi, si tratta di una sfida non semplice. Eppure i rossoneri si stanno dimostrando un osso duro con il secondo posto in classifica in campionato ad un solo punto dalla prima posizione.

Infine chiude il quadro dei quarti di finale l’incontro del Giffoni Sei Casali che è in attesa di sapere se affrontare la Sarnese o il Gesualdo. I giallorossi sono secondi in classifica in campionato ed hanno dimostrato di essere ancora impegnati su due fronti nonostante l’inizio in sordina. Con la Sarnese (favorita per il match di ritorno degli ottavi) si disputerebbe un derby tutto salernitano di alto livello, considerando che i granata sono la squadra da battere nonostante l’attuale quarto posto in campionato a causa di un periodo negativo che ora sembra essere stato gettato alle spalle.