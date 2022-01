Quattordici assenti tra Covid e infortuni, Salernitana e tifosi in coro: "Questo non è calcio"

Quattordici giocatori assenti, tra guai virali e muscolari. Giovanotti della formazione Primavera convocati ad horas, alcuni dei quali arrivati a piedi allo stadio, accompagnati dai genitori, come si fa a scuola quando bisogna giustificare assenze. Lo spettacolo deve continuare, ma il prezzo da pagare è salato: la Lazio ha passeggiato allo stadio Arechi, ha vinto 3-0 affrontando i resti della Salernitana, i cocci. C'è anche la beffa: il protocollo Cts-Regioni, in via di elaborazione, sarà attivo da lunedì per le nuove partite. Il primo sfogo, al termine della gara, è stato di Stefano Colantuono, allenatore granata. Ha detto: "Non comprendo ma mi adeguo". Si riferiva al paradosso di una giornata spezzatino che solo in parte, in coda, lunedì, recepirà il nuovo protocollo. Ieri, sabato, la Salernitana è scesa in campo adeguandosi alla regola (vecchia tra qualche ora) dei tredici giocatori disponibili, compreso il portiere, compresi i baby del settore giovanile.

Lo sfogo di Colantuono

"Non comprendo che gusto ci sia a vedere una partita come Salernitana-Lazio. Rispetto chi prende le decisioni ma parlo per il sistema calcio e non solo per gli interessi della Salernitana - ha detto l'allenatore della Salernitana -. Ci siamo presentati a questa partita con sette titolari in meno. Il nuovo protocollo non era in vigore, ma da lunedì lo sarà. Questa è un’altra cosa che fatico a comprendere: il protocollo entra in vigore per alcune partite della stessa giornata di campionato e per altre no. Non voglio fare polemiche, la Lazio sarebbe stata comunque superiore a noi. Ci eravamo rimessi in corsa a Verona e volevamo giocarcela, anche per i tifosi. Ho dovuto far giocare ragazzi che venivano da un lungo periodo di stop per il Covid, ho fatto esordire un giocatore della formazione Primavera".

La voce dei tifosi

Il commento di Mimmo Rinaldi: "E anche quest'allenamento è andato. Vedere partite del genere ti fanno venire la voglia di disdire l'abbonamento televisivo. Lo spettacolo deve andare avanti e così sia. Contenti per la fresca liberazione, attendiamo rinforzi. Attendiamo anche una forte benedizione: anche i sediolini dell'Arechi hanno preso il Covid...". Paolo Toscano: "Credo sia inutile giudicare la prestazione, viste le numerose assenze. Giocare in queste condizioni, sicuramente falsa il campionato. Speriamo che questo nuovo assetto societario riesca a dare serenità e fiducia alla squadra che con innesti importanti potrà dire la sua in chiave salvezza". Ciro Troise: "Se ad una squadra inadeguata aggiungiamo le assenze il risultato negativo è inevitabile".