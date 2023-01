Quattro nuovi calciatori per il Santa Maria

Il Santa Maria ha annunciato gli ingaggi dei calciatori Francesco Cannizzaro, Luca Modesti, Musah Azindow e Roberto Tiberio. Cannizzaro, classe 2003, portiere, arriva dalla Gelbison (Lega Pro). Cresciuto nei settori giovanili di Palermo e Trapani, ha vestito in D le maglie di Savoia, Città di Sant'Agata e Bitonto. Modesti, classe 2003, centrocampista, arriva dal Team Nuova Florida (serie D), per lui esperienze con la Pro Vercelli Primavera e poi anche in D con Chieri e Gozzano. Azindow, classe 2004, arriva dal Sassuolo, ed ha giocato in questa prima parte di stagione con la maglia del Forlì (serie D). Tiberio, classe 2001, arriva dalla Mariglianese (serie D), prima ancora esperienze con Afragolese e San Tommaso in D.