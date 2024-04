Raduno "nostalgico" allo stadio Arechi, già 7mila biglietti venduti per l'evento di giugno

Sono già 7mila i tagliandi venduti per il raduno “nostalgico”, in programma allo stadio Arechi il prossimo 8 giugno. L’evento, che accoglierà ex giocatori e appassionati di calcio, punta a far registrare numeri importanti. “Mancano ancora 50 giorni, il 60% dei biglietti sono stati venduti fuori dalla Campania, questo vuol dire solo una cosa: sono previste migliaia di macchinate nostalgiche”, si legge sui canali social di Serie A - Operazione Nostalgia. C’è ancora alta disponibilità in Tribuna e nei Distinti, settori aperti al pubblico per trascorrere una giornata di sport. Nelle prossime ore saranno ufficializzati altri 4 calciatori che prenderanno parte al raduno e che scenderanno sul rettangolo verde dell’Arechi.