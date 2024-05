"Felice di aver scelto una piazza come Salerno", oltre 12mila tifosi attesi all'Arechi e si punta al record di presenze

Una cornice di pubblico importante per un evento che attirerà a Salerno migliaia di tifosi. Mancano ventisei giorni al raduno di Serie A - Operazione Nostalgia, in programma il prossimo 8 giugno allo stadio Arechi, e il dato della prevendita è sorprendente. Sono oltre 12mila i biglietti già venduti e l’obiettivo è superare il record di presenze (14mila persone a Ferrara lo scorso anno). C’è ancora disponibilità d’acquisto in tribuna e nei distinti per garantirsi un posto sugli spalti e assistere alla giornata di sport che coinvolgerà ex granata e leggende del calcio italiano.

“Sono nato in provincia di Salerno e aver portato in città un evento di questo tipo è una doppia soddisfazione”, dice Andrea Bini, fondatore del progetto. E prosegue: “La conferenza stampa di presentazione è stata davvero emozionante per tanti motivi. Mi sono sentito davvero a casa e felice di aver scelto una piazza come Salerno”.

Intanto, la pagina social ha comunicato che Francesco Totti e Javier Zanetti saranno i due Capitani del raduno di Operazione Nostalgia: “Nei prossimi giorni li aiuteremo a fare le squadre attraverso i nostri post. Avete presente quando al campo facevamo le squadre con gli amici? Ecco faremo fare la stessa cosa a loro con tutti i giocatori del raduno”.