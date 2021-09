Reti inviolate nel derby tra Buccino e Agropoli

BUCCINO VOLCEI-AGROPOLI 0-0

BUCCINO VOLCEI: Pergamena, Grande, Ghione Mainardi, Ietto, Galiano (67′ Donnantuoni), Cissé (91′ Corsaro), Sebbouh (88′ Lammardo), Nembot, Troiano, Senatore (81′ Gibba), Cozzolino (57′ Pelosi). All. Serrapica.

AGROPOLI: Pragliola, Matrone, Guzzo, Costantino (81′ De Cristofaro), Della Guardia, Della Monica, Roghi (67′ Vitelli), Masocco (63′ Monzo), Margiotta, Bacio Terracino, Natiello. All. Cianfrone.

ARBITRO: Spera di Barletta.

AMMONIZIONI: Ietto, Nebot, Cissé, Costantino, Della Monica, Roghi, Monzo.

Nella seconda giornata del girone C del campionato di Eccellenza si sono affrontate il Buccino Volcei e l'Agropoli. Entrambe le compagini hanno conquistato i tre punti in palio all'esordio, con il Buccino che ha espugnato per 3-0 il campo di Baronissi e l'Agropoli che invece ha asfaltato 4-1 il Vico Equense. Tutto dunque faceva presagire ad una gara spettacolare, con due formazioni ben equipaggiate pronte a darsi battaglia per continuare nel loro rispettivo percorso positivo. E invece ne è uscita una gara molto equilibrata, sì, ma anche tattica e per questo con poche azioni degne di nota. Forse proprio per la posta in palio entrambe le compagini hanno preferito scoprirsi poco. E così sono solo due le occasioni da segnalare. Una per parte, ed una per tempo, anche se il Buccino si è visto annullare due gol ed ha anche recriminato per un rigore che non gli è stato concesso. Nel primo tempo sono proprio i padroni di casa ad andare vicini al gol con Cozzolino. Il suo colpo di testa mette i brividi al portiere Pragliola perché termina di poco a lato. Sul finire della partita è invece l'Agropoli a sfiorare la rete del vantaggio. Margiotta colpisce a botta sicura con Pergamena battuto, ma sulla linea ci mette il corpo Ietto che salva. Finisce così a reti inviolate questo derby, con un punto a testa.