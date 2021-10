Assalto allo Spezia: la Salernitana riparte da Ribéry e Coulibaly

Il campione Franck ha sfruttato la pausa del campionato per ritemprarsi e per affinare la condizione atletica: guiderà la squadra di Castori al "Picco". Mamadou, toccato duro alla caviglia, ha gestito la distorsione ed è rientrato in gruppo: ha fin qui segnato due gol

Franck e Mamadou, Ribéry e Coulibaly. Tutto finisce con la "y" e tutto riparte da loro, il campione e il gregario della Salernitana. a "Picco" di La Spezia, il 16 ottobre, toccherà a Ribéry la maglia da titolare, la prima volta dal 1' in trasferta da quando si è catapultato nel mondo dell'ippocampo.

I dettagli

Il trequartista ha sfruttato la pausa del campionato per ritemprarsi e per affinare la condizione atletica: guiderà la squadra di Castori. Mamadou Coulbaly, invece, è stato restituito dall'infermeria all'allenatore. Dopo aver già perso Lassana Coulibaly per infortunio muscolare, la Salernitana non può rinunciare anche al suo mediano che in questa stagione ha anche il "vizio" di far gol: spettacolare quello realizzato all'esordio a Bologna; redditizio quello casalingo contro l'Hellas Verona. Toccato duro alla caviglia, ha gestito la distorsione ed è rientrato in gruppo: sarà prezioso per la mediana che dovrebbe avvalersi anche del contributo del capitano Di Tacchio e di uno tra Kastanos e Obi.