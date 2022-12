Mister Ribéry è assente giustificato: il campione granata si opera al ginocchio

Franck Ribéry è atteso ad Innsbruck per l'intervento chirurgico già programmato al ginocchio. L'arto ha fatto le bizze negli ultimi mesi e l'ha costretto ad interrompere l'attività agonistica. Pure da mister - è adesso nei ranghi dello staff tecnico - il campione francese della Salernitana dovrà ricorrere al bisturi per evitare infiammazioni continue all'arto claudicante.

Il permesso

Nei giorni scorsi, in concomitanza con la pausa del campionato e con le ferie di quindici giorni concesse ai calciatori, Franck ha chiesto alla società di usufruire di un periodo di permesso per curarsi. La sua presenza in Turchia potrebbe dunque essere in bilico, ma tornerà tirato a lucido per l'inizio del campionato, in programma il 4 gennaio contro il Milan. Lo staff guidato da Davide Nicola è nel frattempo alla guida del gruppo di calciatori presenti al centro sportivo Mary Rosy. La ripresa della preparazione è coincisa anche con test atletici su medie distanze, fino a 3600 metri. L'8 dicembre, infine, la Salernitana si trasferirà in Turchia, dove svolgerà una settimana di ritiro e disputerà anche due amichevoli. La prima è in programma il 10 dicembre, contro il Fenerbahce.