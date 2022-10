L'addio di Ribéry: "Il pallone si ferma, l'emozione dentro me no"

"Il pallone si ferma, l'emozione dentro me no". Con questa frase, scritta in più lingue, Franck Ribéry dà il proprio addio al calcio. Il campione francese ha poi scritto una lunga lettera, pubblicata sui propri profili social.

Il testo dell'addio

The ball stops. The feelings inside me do not. Der Ball ruht. Die Gefühle in mir nicht. Le ballon s’arrette mais pas mes sentiments pour lui. Il pallone si ferma. Le emozioni dentro di me, no. Thanks to everyone for this great adventure. #FR7 #Elhamdoulillah". "Cari amici, cari tifosi, ho voluto realizzare questo breve video per dirvi che è giunta l'ora per me di ritirarmi dal calcio giocato. Con voi e il vostro supporto sono stato in grado di realizzare il mio sogno e vi ringrazio dal profondo del cuore. Il fatto che io sia stato professionista ad alti livelli per almeno 20 anni ed aver avuto questa carriera è anche perché ad ogni difficoltà voi siete sempre stati lì e mi avete dato sempre la forza di vivere questa incredibile avventura. Ma oggi nonostante gli sforzi che ho fatto negli ultimi tre mesi, il dolore al mio ginocchio è peggiorato e i medici sono stati chiari. Non ho scelta che fermarmi. Ho concluso la mia carriera da giocatore professionista, è la fine di un bellissimo capitolo della mia vita ma è anche il tempo di dire grazie a tutti quelli senza i quali non sarei stato chi sono. Prima di tutto la mia famiglia: senza di loro, nulla sarebbe stato possibile. Ovviamente i calciatori e gli allenatori con cui ho lavorato, condividendo incredibili momenti ed enormi sforzi e non dimenticando i manager e gli staff dei club dove ho avuto l'opportunità di giocare. E' la fine di un capitolo, il mio capitolo da giocatore ma non è la fine della mia storia professionale: potete starne certi. Vi aspetto presto per l'inizio di un nuovo, meraviglioso capitolo. Vi voglio bene e vi ringrazio ancora. Ci vediamo presto".

La risoluzione

Subito dopo la Salernitana ha annunciato la risoluzione ma anche il futuro di Franck con il club dell'ippocampo. L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il calciatore Franck Ribery. La Società lo ringrazia per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata e per l’impegno profuso, per aver indossato con il massimo rispetto la fascia di capitano nella stagione che ha portato alla storica salvezza in Serie A, per aver onorato al meglio i colori granata e per tutto quello che ha rappresentato per il mondo del calcio. L’U.S. Salernitana 1919 è lieta inoltre di comunicare che Ribery continuerà in altro ruolo a far parte del club granata e che domani saluterà i tifosi allo Stadio “Arechi” prima della gara contro lo Spezia.