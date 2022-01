Ribéry e la Salernitana: prove tecniche di addio

Il calciatore francese Ribèry ondeggia in queste ore - e lo farà fino alle ore 20, gong del mercato - tra la possibile di restare con la maglia granata sulle spalle oppure rescindere. Con lui in campo, la Salernitana in autunno ha raccolto una vittoria a Venezia. Stop. Poi il punticino di Cagliari e il blitz di Verona sono arrivati senza Franck, senza la fascia di capitano attaccata al braccio. Ci pensa, Ribéry, ma ci pensa anche la Salernitana, che nel frattempo sonda, tratta, porta avanti e fa svoltare la trattativa per Diego Perotti. Le danze sono appena cominciate.