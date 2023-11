Rimonta incredibile della Nocerina, da 0-2 a 4-2: Anzio capovolto al San Francesco

Prima vittoria sulla nuova panchina. Dopo il ko nel derby contro la Cavese, la Nocerina si riscatta e mister Marco Nappi trova il successo. Nonostante il doppio vantaggio dell’Anzio, Liurni e compagni rimontano da 0-2 a 4-2.

Dopo una breve fase di studio, la squadra rossonera si fa vedere dalle parti degli avversari proprio con l’ex Casertana. Ricevuto il pallone da Petti, l’attaccante entra in area e calcia, ma la difesa devia in angolo. Stesso esito, qualche secondo più tardi, per Guida ma l’avvio dei molossi sembra promettere bene. Al 18’ invece primo scricchiolio della retroguardia in fase di disimpegno, passano due minuti e i laziali sbloccano la sfida. Flores raccoglie una respinta di Venturini e insacca per il vantaggio. Le condizioni del terreno di gioco non aiutano i ragazzi di Nappi che provano a reagire con Citarella, Rizzaro non corre particolari pericoli al 22’. Più insidiosa è invece la giocata di Guida al 27’, questa volta la sfera sfiora il palo. Il vantaggio non ferma l’Anzio che va vicino al gol al 31’ con Bencivenga, rapido Venturini nell’intervento. È il preludio al raddoppio che si registra al 39’ con Lilli, bravo a sfruttare un passaggio del compagno e a depositare nella porta locale. La Nocerina cerca di ridurre lo svantaggio con Piccioni al 41’ e Petti al 43’, ma in entrambe le situazioni il pallone finisce sul fondo.

I padroni di casa rientrano in campo con convinzione e creano diverse occasioni con Liurni e con Vecchione: più importante l’opportunità per quest’ultimo che manda oltre la traversa dopo un traversone di Uliano. Al 57’ Rizzaro deve allontanare con i pugni una minaccia portata da Basanisi con un cross dalla corsia mancina. Sul ribaltamento di fronte l’Anzio sfiora il tris, soltanto il palo esterno tiene a galla i molossi su una lettura tutt’altro che impeccabile di Venturini. Al 60’ i rossoneri accorciano con Liurni che capitalizza un passaggio dalla fascia, tocca anche da Piccioni: il numero 11 deposita alle spalle del portiere e riapre la contesa. Trascorrono quattro giri di lancette e Rizzaro deve opporsi con un grande intervento su Basanisi. La Nocerina spinge alla ricerca della rimonta e il secondo timbro, ancora di Liurni, si registra al 68’. L’attaccante approfitta di un suggerimento di El Bakhtaoui per firmare la sua doppietta di giornata. La squadra di Nappi ci crede e all’87’ ribalta completamente il risultato con Parravicini che concretizza l’assist di un geniale El Bakhtaoui. Nel recupero c’è spazio anche per quest’ultimo: con l’Anzio sbilanciato, il classe 1992 beffa Rizzaro con un tocco morbido.