Rincari luce e gas, calcio dilettante e giovanile in ginocchio

Il calcio dilettante e giovanile stava uscendo da due anni molto difficili a causa del Covid, e adesso si ritrova a dover fronteggiare una nuova situazione di allarme in vista dell'inverno dovuta all’argomento che tiene maggiormente banco in questo periodo: il rincaro dei prezzi di energia e gas. È un argomento quasi di vitale importanza se si pensa che addirittura per i club della Lega Pro è al vaglio la possibilità di giocare con la luce del sole per evitare costi esosi in tal senso. Tante società dilettanti, inoltre, hanno dovuto già fronteggiare bollette sempre più onerose, ma se l’aumento di luce e gas dovesse davvero essere di quattro volte superiore al passato, allora sarebbe davvero l’apocalisse. In Prima e Seconda categoria si sono registrati tanti club che hanno deciso di non iscriversi, ma questa situazione tutta in divenire potrebbe complicare il regolare svolgimento dei campionati già iniziati.

Secondo Tuttocampo, che ha raccolto le testimonianze di alcuni presidenti, già quest'anno, ad impianto chiuso in estate, sono arrivate bolletta da 1.500 euro a fronte dei 430 dello stesso periodo di un anno fa. Ma questi rincari in inverno, con il maggior utilizzo di luci e riscaldamento negli spogliatoi, potrebbero anche far salire i costi attorno ai 6.000, cifre ritenute davvero fuori controllo. E siccome ogni società deve far fronte a budget sempre più esigui, da qualche parte bisogna tagliare. Le prime spese sulle quali si è intervenuti riguardano i rimborsi delle prime squadre, tra giocatori e staff tecnico. Ma se i costi non dovessero regolarizzarsi, non è detto che non si possa giungere a decisioni ancora più drastiche, come ad esempio chiudere le docce negli spogliatoi e diminuire il numero degli allenamenti per risparmiare sull'illuminazione.

Ovviamente, a macchia d’olio, questa situazione potrebbe coinvolgere qualsiasi altra disciplina dilettantistica, andando a colpire l’intero comparto sportivo che ha il suo bel peso specifico per il Pil del paese.