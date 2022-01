Riparte l’Eccellenza, Agropoli e Angri in campo

Ripartono i campionati dopo la sospensione imposta dalla Lnd Campania a causa dell’aumento dei contagi da Covid-19. Per quanto riguarda il girone C del torneo di Eccellenza. Per quel che concerne la lotta ai piani alti della classifica che riguarda quattro formazioni comprese in pochissimi punti, bisogna subito sottolineare che la capolista San Marzano e la Scafatese non giocheranno. Infatti, in virtù della gara di andata della semifinale disputata in settimana, sono stati rinviati i loro impegni rispettivamente contro il Faiano ed il fanalino di coda Virtus Cilento. Rinviata causa positività al Covid invece, la partita tra il Salernum Baronissi ed il Costa d’Amalfi. Domani invece, scenderanno regolarmente in campo l’Agropoli, che ospita allo stadio Guariglia il Buccino, e l’Angri che ospita al campo sportivo Novi la Calpazio.