Ripescaggio impossibile per Cavese e Paganese

Con le finali playoff di serie D definitivamente in archivio, è tempo di analizzare la graduatoria per i ripescaggi in Lega Pro. Vista la situazione, sono quasi impossibili le speranze per Cavese e Paganese di salire tra i professionisti attraverso questo percorso, dopo aver perso le rispettive finali. Da regolamento Lega, qualora vi siano delle escluse dalla C, viene scelta prima la seconda squadra di una formazione di serie A - e sono in corsa Atalanta e Sassuolo -, poi una retrocessa sul campo dalla C ed infine una ripescata dalla D. Questa la classifica ripescaggi in Lega Pro delle vincenti finali playoff di serie D: 1 - Alcione Milano 2.13; 2 - Nardò 1.91; 3 - Alma Juventus Fano 1.86; 4 - Pianese 1.85; 5 - Vado; 1.81; 6 - Casertana 1.70; 7 - Campodarsego 1.58; 8 - Trapani 1.58; 9 - Corticella 1.50.